Çin demir çelik sektöründeki kapasite değişimi düzenlemeleri kapsamında Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co., Ltd.'nin mevcut kapasite değişim planı, düşük karbonlu ve akıllı teknolojilerle yüksek kaliteli çelik üretimini hedefleyen ikinci aşama projesine uygun olarak revize edildi. Yeni plan, 20 Kasım-14 Aralık 2026 tarihleri arasında kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Proje kapsamında Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co., Ltd., yıllık 3,47 milyon mt üretim kapasiteli 4.350 metreküp hacminde bir yüksek fırın ve yıllık 2,1 milyon mt üretim kapasiteli 210 mt'luk bir konverter kurmayı planlıyor. İnşaat çalışmalarına 2027 yılında başlanması ve tesislerin 2029 yılında devreye alınması hedefleniyor. Kapasite değişim oranı ise 1,5:1 olarak belirlendi.

Bu kapsamda Çin'in Shandong eyaleti merkezli çelik üreticisi Shandong Minyuan Steel Co., Ltd., toplam 1,2 milyon mt kapasiteli 505 metreküp hacminde iki yüksek fırını ve toplam 1,9 milyon mt kapasiteli iki konverteri devre dışı bıraktı. Aynı eyalette faaliyet gösteren Shandong Iron and Steel Co., Ltd. ise toplam 3,19 milyon mt kapasiteli 1.080 metreküp hacminde üç yüksek fırını ve 1,6 milyon mt kapasiteli 1.880 metreküp hacminde bir yüksek fırını faaliyetten çıkardı. Ayrıca şirket, toplam 2,34 milyon mt kapasiteli 120 mt'luk iki konverteri ve 50 mt'luk bir elektrik ark ocağını kapattı. Kapasite değişimi kapsamında kullanılan toplam kapasite 8,36 milyon mt olurken, kalan 1,88 milyon mt kapasite ileride kullanılmak üzere ayrıldı.