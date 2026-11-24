Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in yarı mamul ihracatı yıllık %44,69 artışla 17,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in yarı mamul ihracatı aylık %2,52 düşüş ve yıllık %33,62 artışla toplam 1,57 milyon mt oldu.

Yılın ilk on ayında Çin'in yarı mamul ithalatı yıllık %13,07 artışla 698.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında ise Çin'in yarı mamul ithalatı aylık %50,89 ve yıllık %43,12 düşüşle 17.100 mt seviyesinde gerçekleşti.