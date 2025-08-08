Liuzhou Steel üretim hattı yenilemesiyle yıllık 150.000 mt ek talep hedefliyor

Çin’in Guangxi bölgesinde faaliyet gösteren Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), 2.800 mm orta kalınlıkta levha hattına yönelik teknik iyileştirme ve yenileme projesi kapsamında, tahsisli hisse ihracı yoluyla 300 milyon RMB’yi (42 milyon $) aşmayacak şekilde fon toplamayı planladığını açıkladı. İhraçla ilgili giderlerin düşülmesinin ardından elde edilecek tüm gelir söz konusu projede kullanılacak.

Toplam 488 milyon RMB (68 milyon $) yatırımla hayata geçirilecek projenin 18 ayda tamamlanması planlanıyor. Ana inşaat; mevcut 3 No’lu ısıtma fırınının kademeli ısıtma fırınına dönüştürülmesi, 4 No'lu kademeli ısıtma fırını kurulması, slab işleme hattı inşası ve tesis binasında hayata geçirilecek yapısal iyileştirmeleri içeriyor.

1974 yılında devreye alınan mevcut 2.800 mm orta kalınlıkta levha üretim hattı, artık müşteri taleplerini karşılamada yetersiz kalıyor. Yapılacak modernizasyonla ürün kalitesinin artırılması ve müşteri portföyünün genişletilmesi hedefleniyor. Şirket, bu sayede önde gelen inşaat makineleri üreticilerinin önde gelen tedarikçileri arasına girmeyi planlıyor. Böylece yıllık 100.000-150.000 mt ek sipariş alınması bekleniyor.

Öte yandan Liuzhou Steel’in ilerleyen dönemde devreye almayı planladığı 3.800 mm orta kalınlıkta levha üretim hattının, şirketin rüzgar enerjisi, gemi inşası, köprü, konteyner ve diğer alanlardaki pazar payını artırarak yıllık 200.000-300.000 mt ilave talep getirmesi öngörülüyor.