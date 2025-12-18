 |  Giriş 
Vietnamlı Xuan Thien Group iki yeni çelik üretim hattı için Primetals ile anlaştı

Perşembe, 18 Aralık 2025 13:07:01 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Vietnamlı sanayi grubu Xuan Thien Group ile Vietnam’daki Xuan Thien Nam Dinh yeşil çelik kompleksine kurulacak iki gelişmiş teknoloji çelik üretim hattını kapsayan yeni bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

Primetals projede teknoloji ortağı olarak görev alacağını, mühendislik hizmetleri sağlayıp kilit tesis ekipmanlarını tedarik edeceğini belirtti. Teknoloji sağlayıcısına göre proje Vietnam’da daha önce uygulanmamış teknik yenilikleri hayata geçirerek ülkenin çelik üretim kapasitesinde önemli bir ilerleme sağlayacak.

Kalın levha üretim hattı

Primetals, ilk üretim kompleksinin kalın levha üretimine odaklanacağını açıkladı. Hat yüksek hammadde esnekliği, kısa döküm süreleri ve düşük tüketim sağlamak üzere tasarlanan bir EAF Ultimate elektrik ark ocağı, bir çift pota ocağı, bir çift vakum gaz giderme ünitesi, bir sürekli slab döküm makinesi ve bir Steckel haddehanesi içerecek. Primetals'a göre yeni tesis Xuan Thien Group’un zorlu uygulamalara yönelik yüksek kaliteli levha üretmesine imkan tanıyacak.

Kesintisiz sıcak rulo sac hattı

Buna paralel olarak sıcak rulo sac üretmek üzere ikinci bir kesintisiz üretim hattı da inşa edilecek. Primetals bu hattın iki adet EAF Ultimate elektrik ark ocağı, iki çift pota ocağı, iki çift vakum gaz giderme tesisi ve Arvedi ESP teknolojisi ile donatılacağını belirtti. Primetals’a göre Arvedi ESP teknolojisinin kullanılması sayesinde ultra ince sıcak rulo sac üretimi yapılacak ve Vietnam’ın son kullanıcılara yönelik çelik ürün yelpazesi genişletilecek.


Etiketler: Levha Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

