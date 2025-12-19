 |  Giriş 
Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %3,2 düştü

Cuma, 19 Aralık 2025 10:56:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in toplam sıcak sac ve levha ihracatı yıllık bazda %3,2 düşüşle 66,45 milyon mt seviyesinde oldu.

Sadece Kasım ayında ise Çin, yılık bazda yatay seyir ve Ekim ayına göre %0,5 artışla 6 milyon mt sıcak sac ve levha ihracatı gerçekleştirdi. 

SteelOrbis verilerine göre Kasım ayında Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları önce geriledi ama ay bitmeden yükseldi. Fiyatlar en yüksek seviyesine 18-30 Ekim tarihleri arasında ortalama 473$/mt FOB seviyesine çıkarak ulaştı, 11-17 Ekim döneminde ise ayın en düşük seviyesi olan 470$/mt FOB’a geriledi.

Çin Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Genel İdaresi, çelik ürünlere yönelik ihracat lisansı sisteminin devreye alınacağını duyuran ortak bir bildiri yayımladı. Söz konusu uygulamanın, ilerleyen dönemde sıcak rulo sac ihracat fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor.


