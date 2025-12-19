JFE Steel açık deniz rüzgâr projeleri için 130 mm kalınlığında levha üretti

Japon çelik üreticisi JFE Steel, monopil, kafes kule ve türbin kuleleri dahil olmak üzere açık deniz rüzgâr enerjisi projelerinde kullanılan destek yapıları için maksimum 130 mm kalınlığında levha üretimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu levhanın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan performans değerlendirmesini başarıyla tamamladığı ve bakanlığın yerel açık deniz rüzgâr enerjisi projelerinde 100 mm’yi aşan kalınlıktaki levha kullanımına izin verdiği bildirildi.

Teknik özellikler ve ürün gamı

JFE Steel, yeni ürettiği levhanın rüzgâr enerjisi destek yapılarında yaygın olarak kullanılan JIS SM520 kalite levha ile aynı mukavemet seviyesini sunduğunu belirtti.

Ürün, şirketin rüzgâr enerjisi uygulamalarına özel olarak geliştirdiği J-TerraPlate® markasına dahil edildi. Böylelikle şirketin, Japonya’da büyük ölçekli açık deniz rüzgâr projelerine yönelik ürün yelpazesini genişlettiği aktarıldı.

Rüzgâr enerjisi projelerinde verimlilik artışı

Bununla birlikte yeni ürünün, kaynak tüketimini ve işçilik saatlerini önemli ölçüde azaltarak inşaat verimliliğini artırmasının beklendiği ifade edildi.

JFE Steel’e göre yeni ürün rüzgâr enerjisi projelerinin maliyet yapısını iyileştirecek, kurulum süresini kısaltacak ve Japonya’nın açık deniz rüzgâr enerjisi kapasitesini daha hızlı ve ekonomik şekilde artırmasına katkı sağlayacak.