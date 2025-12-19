 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JFE...

JFE Steel açık deniz rüzgâr projeleri için 130 mm kalınlığında levha üretti

Cuma, 19 Aralık 2025 15:21:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel, monopil, kafes kule ve türbin kuleleri dahil olmak üzere açık deniz rüzgâr enerjisi projelerinde kullanılan destek yapıları için maksimum 130 mm kalınlığında levha üretimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu levhanın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan performans değerlendirmesini başarıyla tamamladığı ve bakanlığın yerel açık deniz rüzgâr enerjisi projelerinde 100 mm’yi aşan kalınlıktaki levha kullanımına izin verdiği bildirildi.

Teknik özellikler ve ürün gamı

JFE Steel, yeni ürettiği levhanın rüzgâr enerjisi destek yapılarında yaygın olarak kullanılan JIS SM520 kalite levha ile aynı mukavemet seviyesini sunduğunu belirtti.

Ürün, şirketin rüzgâr enerjisi uygulamalarına özel olarak geliştirdiği J-TerraPlate® markasına dahil edildi. Böylelikle şirketin, Japonya’da büyük ölçekli açık deniz rüzgâr projelerine yönelik ürün yelpazesini genişlettiği aktarıldı.

Rüzgâr enerjisi projelerinde verimlilik artışı

Bununla birlikte yeni ürünün, kaynak tüketimini ve işçilik saatlerini önemli ölçüde azaltarak inşaat verimliliğini artırmasının beklendiği ifade edildi.

JFE Steel’e göre yeni ürün rüzgâr enerjisi projelerinin maliyet yapısını iyileştirecek, kurulum süresini kısaltacak ve Japonya’nın açık deniz rüzgâr enerjisi kapasitesini daha hızlı ve ekonomik şekilde artırmasına katkı sağlayacak.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi JFE Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %3,2 düştü

19 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2025

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnamlı Xuan Thien Group iki yeni çelik üretim hattı için Primetals ile anlaştı

18 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha teklifleri halen yatay, yeterli arz ve zayıf talep yerel fiyatları olumsuz etkiliyor

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Ekim ayında %2,2 düşüş kaydetti

15 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de levha fiyatları yatay, Asya çıkışlı ürünlere yönelik talep ortalama seviyelerde

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %2,6 düştü

12 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2025

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Kasım ayında azaldı

10 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay, mevsimsel yavaşlama yerel talebi etkilemeye devam ediyor

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  1,5 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.500 mm
Boy:  1.000 - 1.200 mm
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Baskılı Saclar
Kalınlık:  1 - 2 mm
ANK METAL
Teklifi Gör
Baklavalı Sac
Kalınlık:  2 - 10 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis