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Lion Mining, Brezilya’dan Çin’e ilk doğrudan demir cevheri sevkiyatını yapacak

Perşembe, 25 Haziran 2026 10:16:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Piauí eyaletinde faaliyet gösteren demir cevheri üreticisi Lion Mining, Çin’e doğrudan gerçekleştireceği ilk sevkiyata hazırlanıyor.

Şirket ortalama %65 tenörlü cevherden yılda tahmini 1,5 milyon mt üretim yapıyor. Söz konusu cevher şimdiye kadar komşu Ceará eyaletinde bulunan Pecem Limanı üzerinden kamyonlarla 150 km taşındıktan sonra sevk ediliyordu. Büyük madencilerle kıyaslandığında tonajı düşük olsa da Lion Mining’in cevheri, yüksek parça cevher oranı nedeniyle oldukça değerli kabul ediliyor.

110.000 mt’luk sevkiyat mavnalarla taşınacak ve açık denizde gemilere aktarılacak.

Lion Mining’in Piripirí madeninde üretilen cevher tamamlanma aşamasında olan yeni Luís Correia Limanı’nda depolanıyor. Söz konusu liman madene 150 km mesafedeki Luís Correia belediyesinde yer alan Porto Piauí’de faaliyete başlayacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika 

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