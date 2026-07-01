Avustralyalı Centaurus Metals Brezilya’da doğrudan indirgenmiş pelet üretmeyi planlıyor

Avustralya merkezli Centaurus Metals Ltd., Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde yer alan Jambreiro Projesi’nde doğrudan indirgenmiş pelet üretilebileceğini teyit ettiğini açıkladı.

Pilot tesiste gerçekleştirilen testte doğrudan indirgenmiş pelet üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere ortalama %68,7 tenörlü, düşük silis (%1,45), düşük alümina (%0,48) ve düşük fosfor (%0,02) içeren yarım ton konsantre demir cevheri üretildi. Şirket, söz konusu cevherin çelik sektörü tarafından karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik bir alternatif olarak kullanılmaya uygun olduğunu değerlendirdi.

Şirket, Jambreiro cevherinden %68 demir içeriğine ve %2’nin altında toplam silis ve alümina içeriğine sahip doğrudan indirgenmiş cevher üretme alternatifini değerlendirecek.

Doğrudan indirgenmiş pelet elektrik ark ocaklarında hammadde olarak kullanılıyor ve yalnızca yüksek fırınlarda kullanılabilen cevherlere kıyasla daha düşük genel karbon ayak izine sahip olması nedeniyle çelik üreticilerinin karbon ayak izini azaltma stratejilerini destekliyor.