Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınını devreye alarak yeniden üretime başladı

Perşembe, 15 Şubat 2024 10:36:37 (GMT+3) | İstanbul

İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Romanya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Galati yeterli hammadde temin edilemediğinden Noel döneminde askıya alınan 5 No’lu yüksek fırını devreye alarak üretim faaliyetlerine yeniden başladı.

Yeniden başlayan üretim kalın levha ve sıcak rulo sac başta olmak üzere yüksek talep gören ürünlerin üretimini hızlandıracak. Şirket önümüzdeki haftalarda yüksek fırının üretimini ve yüksek kaliteli çelik ürün teslimatlarını artırmayı planlıyor.

Üretimin yeniden başlatılması aynı zamanda Liberty Galati’nin ürettiği levhaların grubun Avrupa’da bulunan diğer bağlı kuruluşlarına tedarik edilmesine de olanak tanıyarak Polonya merkezli Liberty Częstochowa, Macaristan merkezli Liberty Dunaújváros ve Çek Cumhuriyeti merkezli Liberty Ostrava’daki haddehanelerin önümüzdeki haftalarda yeniden devreye alınmasını sağlayacak.