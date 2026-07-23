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Liberty Galați, Glencore ve Kayseri Metal Center ile imzaladığı fason üretim anlaşmalarıyla faaliyetlere yeniden başlamaya hazırlanıyor

Perşembe, 23 Temmuz 2026 12:32:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Mali sıkıntıları devam eden ve henüz yeni bir yatırımcı bulamayan Romanya'daki tek yassı mamul üreticisi Liberty Galați, faaliyetlerine yeniden başlama çalışmaları kapsamında ilk fason üretim anlaşmalarını İngiltere merkezli Glencore ve Kayseri Metal Center'ın Romanya'daki bağlı kuruluşu Ripen ile imzaladı. Uzun süredir çoğunlukla atıl duran tesis için alıcı arayışları şu ana kadar somut bir sonuç vermedi. Söz konusu anlaşmaların, Liberty Galați'nin gerekli hammaddenin finansmanını üstlenmeden haddeleme tesislerinin bir bölümünü kademeli olarak yeniden faaliyete almasına olanak tanıyabileceği belirtildi.

Anlaşmalar kapsamında Glencore ve Kayseri Metal Center'ın bağlı kuruluşu Ripen'ın kalın levha, sıcak rulo sac ve organik kaplamalı sac üretiminde kullanılacak yarı mamulleri tedarik edeceği ifade edildi. Liberty Galați'nin yarı mamulleri haddeleyerek işleme ücreti alacağı ve böylece üretim için gerekli girdiyi satın almadan bazı tesislerini yeniden faaliyete geçirebileceği dile getirildi. Haddehanelerin kademeli olarak yeniden üretime başlaması beklenirken, ilk parti üretimin sonuçlarına bağlı olarak ilave fason üretim siparişlerinin de gelebileceği ifade edildi. Ancak üretimin başlangıç tarihi, üretim hacmi ve üretim süresine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Liberty Galați'nin zorluklarla karşılaşmaya devam ettiği bildirildi. Şirketin önleyici yeniden yapılandırma sürecini sürdürdüğü, aynı zamanda ciddi finansman ve likidite sorunlarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı. Liberty Galați ve Liberty Tubular Products'ın satışı için düzenlenen iki ihale, toplam başlangıç fiyatının 709 milyon €'dan 463 milyon €'ya düşürülmesine rağmen herhangi bir alıcı bulunamadan sonuçlandı. Hindistan merkezli Jindal Group, tesisle ilgilenmeye devam ettiğini belirtmiş olsa da taraflar arasında henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varılmadı. Tesiste halen üretim yapılmadığı ve çalışanların da birkaç aydır maaşlarını alamadığı bildirildi. Bu çerçevede fason üretim anlaşmalarının üreticinin sınırlı da olsa faaliyetlerine yeniden başlamasına katkı sağlayabileceği ancak bu gelişmenin üretimin tamamen yeniden başlaması ya da Liberty Galați açısından uzun vadeli bir çözüm bulunduğu anlamına gelmediği aktarıldı.

HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.


Etiketler: Kaplamalı Levha Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Glencore Liberty Steel 

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