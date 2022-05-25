Aperam Brezilya’daki yatırımlarını artıracak

Aperam, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Timoteo tesisine 2024 yılına kadar 588 milyon BRL (121,9 milyon $) daha yatırım yapacak. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket söz konusu tesisine geçtiğimiz yıl 243 milyon BRL (50,2 milyon $) yatırım yapmıştı.
Şirket söz konusu yatırımla sıcak haddeleme biriminde kullanılan teknolojinin yenileneceğini ve odun kömürü üretimi yapan Aperam Bioenergia’nın üretim kapasitesinin artırılacağını söyledi.
Güney Amerika CEO’su Frederico Ayres Lima, yatırımla sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı boyutlarda paslanmaz çelik üretileceğini ve kalitenin artırılacağını ifade etti.
Yıllık 900.000 mt seviyesinde yer alan toplam ham çelik üretim kapasitesi ise aynı kalacak.
1$ = 4,84 BRL (24 Mayıs)