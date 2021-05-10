Labrador Iron Ore ilk çeyrekte net kârını artırdığını açıkladı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 14:01:44 (GMT+3) | San Diego

Labrador Iron Ore Royalty Company (LIORC), 31 Mart tarihi ile sona eren ilk çeyrekte faaliyet kârını ve nakit akışını artırdığını açıkladı.

Şirketin demir cevheri fiyatlarındaki ve peletteki fiyat farkındaki artış ilk çeyrek sonuçlarını olumlu etkiledi, ancak bu artış pelet satış hacmindeki düşüşle dengelendi. Bu yılının ilk çeyreği için açıklanan satış geliri, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 47,6 milyon $’a kıyasla 65,2 milyon $ oldu. Ayrıca, söz konusu dönemde, Iron Ore Company of Canada’dan elde edilen hisse senedi gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 24,7 milyon $’a kıyasla 57 milyon $ oldu. Hisse başına elde edilen net kâr ise, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %86 artışla 1,35$’a çıktı.

LIORC yaptığı basın açıklamasında, çelik üreticilerinin demir cevherine yönelik talebinin artması ve beklenen arz büyümesinin gerçekleşmemesinin bu yılın ilk çeyreğinde demir cevheri fiyatlarında artışa neden olduğu bildirildi. Altyapıya ve inşaata harcanan teşvikler sonucunda çelik talebinin artması da çelik fiyatlarını artırdı ve çelik üreticilerinin kâr marjlarını güçlendirdi. Bu durum, uluslararası demir cevheri talebini de artırdı.

Dünya Çelik Birliği’ne göre, küresel ham çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla %10 artı. Tüm deniz yoluyla taşınan demir cevheri talebinin %70’ini oluşturan Çin’de ise ham çelik üretimi ilk çeyrekte, geçen yılın ilk çeyreğinde kıyasla %16 artış kaydetti. Aynı zamanda, dünyanın üç büyük deniz yoluyla taşınan deniz cevheri tedarikçisinin bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla üretiminin daha düşük olduğunu bildirmesi uluslararası demir cevheri arzında beklenen büyümeyi sağlamadı. Avustralya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rio Tinto ve BHP’nin demir cevheri üretimi sırasıyla %11 ve %5 düşüş gösterirken, Vale’nin demir cevheri üretimi, S11D madenindeki bakım çalışmaları nedeniyle %19,5 düştü.

LIORC’nin tahminlerine göre, uluslararası demir cevheri fiyatları yüksek seyredecek. İlk çeyreğin bitiminden bu yana, demir cevheri fiyatları artış yaşadı. Nisan ayında (1-28 Nisan tarihleri arasında), %65 tenörlü demir cevheri ortalama fiyatları, bu yılın ilk çeyreğine kıyasla %10 artış göstererek 210$/mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, peletteki fiyat farkı ise ilk çeyrekte kaydedilen 43$/mt’a kıyasla 66$/mt oldu.

Küresel ekonominin iyileşme olasılığı ve Çin’in yurt içi büyümesine yönelik olumlu tahminlerle birlikte, küresel çelik üretimine yönelik kısa vadeli tahminlerinin de olumlu olduğunu belirten şirket, uluslararası demir cevheri tedarikinin 2021 yılının geri kalanında artmasını bekliyor. Bu artış da güçlü taleple karşılanacak. Ayrıca, çelik fiyatlarındaki artış ve güçlü kâr marjları nedeniyle çeliğe yönelik son kullanıcı talebini karşılamak için, çelik üreticileri, IOC’nin sattığı gibi yüksek kalite demir cevheri mamullerini kullanıyor.