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Küresel paslanmaz çelik tüketiminin 2024’te %4 yükselmesi bekleniyor

Cuma, 11 Ekim 2024 12:32:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı verilere göre, küresel paslanmaz çelik tüketiminin 2024 yılında %4, 2025 yılında ise %3 artış göstereceği öngörülüyor.

Özellikle küresel sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik tüketiminin 2023 yılında %3,6 ve soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketiminin %4,7 yükseleceği tahmin ediliyor. 2024 yılında ise küresel sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ve soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketimi sırasıyla %3,7 ve %2,8 artacak.

ISSF verilerine göre, 2024 yılında paslanmaz çelik tüketimi Çin’de yıllık %5,3 ve Çin hariç Asya bölgesinde yıllık %6,5 artarken, ABD’de yıllık %0,4 düşecek. 2025 yılında paslanmaz çelik tüketiminin Çin’de %2,6, Çin hariç Asya bölgesinde %5,3 ve ABD’de %2 artması bekleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Tüketim 

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