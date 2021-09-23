Körfez ülkeleri Brezilya’dan ithal çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamama kararı aldı

Perşembe, 23 Eylül 2021 10:00:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Dış İlişkiler Bakanlığı ve Brezilya Ekonomi Bakanlığı, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (GCC), Brezilya’dan ithal çeliğe antidamping vergisi uygulamama kararı aldığını duyurdu.

Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamada, “Antidamping vergisi, Brezilya’nın Körfez ülkelerine [yaptığı ihracatı] olumsuz etkileyecekti. Söz konusu karar, Brezilya çelik sektörü yanında Brezilya ile GCC arasındaki ekonomik ilişkiler bakımından olumlu oldu,” sözleri kaydedildi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, GCC’yi oluşturuyor.