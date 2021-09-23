﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Körfez ülkeleri Brezilya’dan ithal çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamama kararı aldı

Perşembe, 23 Eylül 2021 10:00:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Dış İlişkiler Bakanlığı ve Brezilya Ekonomi Bakanlığı, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (GCC), Brezilya’dan ithal çeliğe antidamping vergisi uygulamama kararı aldığını duyurdu.

Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamada, “Antidamping vergisi, Brezilya’nın Körfez ülkelerine [yaptığı ihracatı] olumsuz etkileyecekti. Söz konusu karar, Brezilya çelik sektörü yanında Brezilya ile GCC arasındaki ekonomik ilişkiler bakımından olumlu oldu,” sözleri kaydedildi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, GCC’yi oluşturuyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  çelik üretimi  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Eyl

Brezilyalı müteahhitler Türkiye’den 20.000 mt çelik sevkiyatı bekliyor
23 Eyl

ArcelorMittal Brazil Barra Mansa tesisinde faaliyetlere yeniden başladı
21 Eyl

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %14,1 arttı
13 Eyl

Belgo Bekaert Brezilya’daki tesislerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 19 milyon $’dan fazla yatırım yapacak
31 Ağu

Vetorial Brezilya’daki yüksek fırınını yeniden devreye aldı