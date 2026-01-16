Kongo hükümeti 29 milyar $’lık MIFOR demir cevheri projesini duyurdu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti tarafından yayımlanan bilgilere göre ülke madencilik portföyünü genişletmek amacıyla destekleyici lojistik altyapıyla birlikte büyük ölçekli bir demir cevheri geliştirme projesi başlatmayı hedefliyor.

Madenler Bakanı Louis Watum, hükümetin ülkenin kuzeyindeki uzak bir bölgede yer alan yüksek tenörlü bir demir cevheri yatağını geliştirmeyi amaçlayan Mines de Fer de la Grande Orientale (MIFOR) adlı yeni bir proje başlattığını bakanlar kuruluna bildirdi.

Bakanın aktardığına göre söz konusu yatağın ortalama %60 tenörle yaklaşık 20 milyar mt demir cevheri kaynağı içerdiği tahmin ediliyor. Projenin ülkenin uzun süredir bakır ve kobalt madenciliğine olan bağımlılığını azaltması hedefleniyor. Bakan başlangıç üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 50 milyon mt olarak planlandığını, bunun ilerleyen aşamalarda yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarılabileceğini belirtti.

Sunuma göre projenin ilk aşaması, büyük ölçüde ağır demiryolu altyapısı ile maden sahasını Kongo Nehri üzerinden Atlantik kıyısındaki Banana derin su limanına bağlayacak nehir taşımacılığı yatırımları için olmak üzere yaklaşık 28,9 milyar $ tutarında yatırım gerektirecek.

Hükümet projenin halihazırda kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtirken, geliştirme sürecini koordine etmek üzere özel bir bakanlıklar arası komisyon kurulmasını da onayladı.

Bununla birlikte yerel basında yer alan haberlere göre proje ekonomik ve teknik uygulanabilirliğin değerlendirilmesinde temel bir referans olan resmi bir fizibilite çalışmasıyla henüz desteklenmiş değil. Ayrıca mineral potansiyelinin “çıkarılabilir rezervler” yerine “kaynaklar” olarak tanımlanması, projenin olgunluk düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Finansman yapısı, olası ortaklar ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmış değil. Bu durum, projenin hayata geçirilme sürecine yönelik belirsizlikleri beraberinde getiriyor.