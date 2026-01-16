 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kongo...

Kongo hükümeti 29 milyar $’lık MIFOR demir cevheri projesini duyurdu

Cuma, 16 Ocak 2026 13:41:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti tarafından yayımlanan bilgilere göre ülke madencilik portföyünü genişletmek amacıyla destekleyici lojistik altyapıyla birlikte büyük ölçekli bir demir cevheri geliştirme projesi başlatmayı hedefliyor.

Madenler Bakanı Louis Watum, hükümetin ülkenin kuzeyindeki uzak bir bölgede yer alan yüksek tenörlü bir demir cevheri yatağını geliştirmeyi amaçlayan Mines de Fer de la Grande Orientale (MIFOR) adlı yeni bir proje başlattığını bakanlar kuruluna bildirdi.

Bakanın aktardığına göre söz konusu yatağın ortalama %60 tenörle yaklaşık 20 milyar mt demir cevheri kaynağı içerdiği tahmin ediliyor. Projenin ülkenin uzun süredir bakır ve kobalt madenciliğine olan bağımlılığını azaltması hedefleniyor. Bakan başlangıç üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 50 milyon mt olarak planlandığını, bunun ilerleyen aşamalarda yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarılabileceğini belirtti.

Sunuma göre projenin ilk aşaması, büyük ölçüde ağır demiryolu altyapısı ile maden sahasını Kongo Nehri üzerinden Atlantik kıyısındaki Banana derin su limanına bağlayacak nehir taşımacılığı yatırımları için olmak üzere yaklaşık 28,9 milyar $ tutarında yatırım gerektirecek.

Hükümet projenin halihazırda kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtirken, geliştirme sürecini koordine etmek üzere özel bir bakanlıklar arası komisyon kurulmasını da onayladı.

Bununla birlikte yerel basında yer alan haberlere göre proje ekonomik ve teknik uygulanabilirliğin değerlendirilmesinde temel bir referans olan resmi bir fizibilite çalışmasıyla henüz desteklenmiş değil. Ayrıca mineral potansiyelinin “çıkarılabilir rezervler” yerine “kaynaklar” olarak tanımlanması, projenin olgunluk düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Finansman yapısı, olası ortaklar ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmış değil. Bu durum, projenin hayata geçirilme sürecine yönelik belirsizlikleri beraberinde getiriyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kongo Dem. Cum. Orta Afrika Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Zanaga Iron Ore Kongo demir cevheri projesinde değer kaybı açıkladı

29 Haz | Çelik Haberler

African Iron, Mayoko demir cevheri projesindeki hisselerini artırdı

15 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Ocak 2026

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Aralık ayında %6,7 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Hadeed demir cevheri taşımacılığı için Bahri ile iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor

16 Oca | Çelik Haberler

Cadence Minerals, Amapá demir cevheri projesi için ön çevresel lisans aldı

16 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Ocak 2026

16 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları zayıf göstergelerden dolayı aşağı yönlü seyretse de büyük değişiklik beklenmiyor

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ocak 2026

15 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Rio Tinto Pilbara’da BHP ile demir cevheri iş birliğini duyurdu

15 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis