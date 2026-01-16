 |  Giriş 
Hadeed demir cevheri taşımacılığı için Bahri ile iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor

Cuma, 16 Ocak 2026 14:43:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan’ın en büyük çelik üreticisi Hadeed, deniz taşımacılığı alanındaki potansiyel iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere ülkenin ulusal deniz yolu taşımacılığı şirketi Bahri ile niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma, Riyad’da düzenlenen Geleceğin Mineralleri Forumu kapsamında imzalanırken, Hadeed’in demir cevheri taşımacılığına yönelik ihtiyaçlarının desteklenmesini hedefliyor.

Demir cevheri lojistiği ve gemi inşa fırsatları

Niyet mektubu kapsamında iki şirketin, deniz lojistiği alanındaki olası fırsatları değerlendireceği ifade edildi. Bu çalışmaların, Suudi Arabistan sınırları içerisinde Hadeed’in operasyonel ve teknik gereksinimlerine uygun yeni gemilerin inşa edilmesi olasılığını da kapsadığı belirtildi.

Hadeed, söz konusu anlaşmanın Suudi Arabistan’ın sanayi ve operasyonel entegrasyonu güçlendirme ve değer zincirlerini yerelleştirme yönündeki daha geniş hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.


