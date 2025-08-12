Kardemir Çelik Sanayi’den yeni pazarlara erişim ve kapasite artışı için 30 milyon $’lık yatırım

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy’de yeni profil haddehanesi kurmayı planladığını duyurdu. 30 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek yeni haddehanenin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı bildirildi. Şirket, yeni profil haddehanesiyle üretim kapasitesini artırıp ürün gamını genişletmeyi ve bu sayede yeni pazarlara açılarak Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Büyük ebatlı profillere yönelik talep artıyor

Kardemir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, çelik yapı kullanımında yaşanan artışa bağlı olarak büyük ebatlı profillere yönelik küresel talebin arttığına dikkat çekti. Yeni haddehanenin 200 mm ebatlı UPN profil, IPN profil ve İPE profil üretimi yapacağını ve 2025 yılının sonu itibarıyla 200 mm üzeri ebatlı ürünlerin üretimine başlanmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca Bakırel, yeni tesislerde güneş santralleri ve maden gemi sektörüne yönelik özel profillerin üretiminin de gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Kapasite artışı hedefleniyor

Kardemir Çelik’in, 2024 yılında 900.000 mt kütük üretimi gerçekleştirdiğini, bunun 500.000 mt’unun profil üretimine ve kalan miktarın ise filmaşin ile inşaat demiri üretimine ayrıldığını söyleyen Bakırel, 2026 yılına kadar kütük üretim kapasitesinin %10 artışla 1,2 milyon mt seviyesine çıkarılmasının hedeflediğini ifade etti. Ayrıca 650.000 mt’u profil ve 550.000 mt’u filmaşin ile inşaat demiri dahil olmak üzere şirketin diğer tesislerinin toplam üretim kapasitesinin 2,5 milyon mt’a çıkarılmasının planlandığı dile getirildi. Yeni yatırımların devreye girmesiyle şirketin toplam cirosunun %10 artmasını öngören Bakırel, yeni ürünlerden elde edilen kâr artışının yapacağı katkı ile bu oranın %25’e ulaşacağının altını çizdi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe odaklanılıyor

Bakırel, yeni yatırımın modern ve çevre dostu üretim teknolojilerini kullanarak enerji verimliliğini artıracağını vurguladı. Bu yeniliklerin üretim maliyetlerini düşürmesinin, çevresel etkiyi azaltmasının ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası standartlarda uyumu kolaylaştırmasının beklendiğini paylaştı. Bununla birlikte şirketin karbon ve su ayak izini önemli ölçüde azaltırken, ihracat avantajı da sağlayacağının altını çizdi.

İhracat kapasitesi ve pazar erişimi artırılıyor

Bakırel, haddehane yatırımının ürün çeşitliliğini artıracağına ve otomotiv, savunma, beyaz eşya, enerji ve gemi inşa gibi sektörler için yüksek kaliteli ve özel alaşımlı çeliklerin üretimini mümkün kılacağına dikkat çekti. Öte yandan Kardemir Çelik’in, yüksek kalite standartları ve sertifikaları gerektiren Avrupa ve ABD gibi gelişmiş pazarlara ve uygun fiyatlı ancak yüksek kaliteli çeliğe talep gösteren Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan bölgelere yönelik ihracat kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğine vurgu yaptı. Sonuç olarak ihracat satışlarında %25 artış olmasının öngörüldüğünü kaydetti.