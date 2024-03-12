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Kocaer Çelik A1 fabrikasını yeniden devreye alarak seri üretime başladı

Salı, 12 Mart 2024 10:21:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) A1 fabrikasındaki yenileme çalışmaları ve yeni makine-teçhizat yatırımlarını tamamladığını ve planlı duruşun sona erdiğini açıkladı. A1 fabrikası bugün itibarıyla seri üretime başladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket katma değerli ürünlere yönelik yatırım planlarının ikinci aşaması için A1 fabrikasındaki çelik profil üretim faaliyetlerini 5 Ocak tarihinde askıya almıştı.

Bu yatırımların ardından artacak olan katma değerli üretim hacmiyle şirket küresel rekabet gücünü ve ihracatını daha da artırmayı hedefliyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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