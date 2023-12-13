Kocaer Çelik Amerika kıtası ve Avrupa’dan yeni katma değerli profil siparişleri aldı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) son bir haftada Amerika kıtası ve Avrupa’dan enerji sektörüne yönelik toplam 22,38 milyon $ tutarında katma değerli çelik profil siparişleri aldığını açıkladı.
Söz konusu siparişlerin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği bildirildi.
Şirket 2022 yılında yurt dışı satışlarının %53’ünü Amerika kıtasına ve ağırlıklı olarak enerji sektörüne gerçekleştirdi.
Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında şirket yine Amerika kıtası ve Avrupa’dan 24,8 milyon $ tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştı.