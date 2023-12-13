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Kocaer Çelik Amerika kıtası ve Avrupa’dan yeni katma değerli profil siparişleri aldı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 10:00:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) son bir haftada Amerika kıtası ve Avrupa’dan enerji sektörüne yönelik toplam 22,38 milyon $ tutarında katma değerli çelik profil siparişleri aldığını açıkladı.

Söz konusu siparişlerin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği bildirildi.

Şirket 2022 yılında yurt dışı satışlarının %53’ünü Amerika kıtasına ve ağırlıklı olarak enerji sektörüne gerçekleştirdi.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında şirket yine Amerika kıtası ve Avrupa’dan 24,8 milyon $ tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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