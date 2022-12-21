Kocaer Çelik 2023’te güneş enerjisi sektörüne yönelik profil üretimine başlayacak

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) küresel güneş enerjisi sektörüne yönelik aldığı yaklaşık 25 milyon $’lık katma değerli yeni ürün için planlanan makine ve teçhizat alımlarını tamamladığını açıkladı.
Şirket yeni solar konstrüksiyon profil ürün üretimine ve sevkiyatlarına 2023 yılının Nisan ayında başlamayı planlıyor.
Açıklamaya göre, Kocaer Çelik 2020 yılının Haziran ayından bu yana küresel bazda toplam 6.700 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrallerinin alt yapısını sağlıyor.