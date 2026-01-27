Koç Metalurji bakım çalışmaları nedeniyle Osmaniye tesisinde üretimi geçici olarak durduracak

Hatay merkezli çelik üreticisi Koç Metalurji, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Osmaniye tesisindeki üretimi geçici olarak durduracağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre üretim hattı, 26 Ocak tarihinden itibaren olmak yaklaşık 15 gün süreyle durdurulacak. Tesisin, 9 Şubat 2026 tarihinde yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Verimlilik ve üretim faaliyetlerinin sürekliliğine odaklanılıyor

Geçici üretim duruşunun, tesis bünyesinde gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları ve verimliliği artırmaya yönelik iyileştirmeler ile bağlantılı olduğu belirtildi. Bu çalışmalarla üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Koç Metalurji, üretim duruşunun şirketin faaliyetlerinin veya finansal sonuçlarının üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemediğini vurguladı.

Üretim planlandığı şekilde yeniden başlayacak

Bakım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Osmaniye tesisindeki üretim faaliyetlerinin şirketin operasyonel planları doğrultusunda yeniden başlatılacağı bildirildi.