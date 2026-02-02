Borçelik üretiminin %80’ini ihraç ediyor, AB, Balkanlar ve Kuzey Amerika’ya odaklanıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Kerem Çakır, şirketin yaklaşık 1,5 milyon mt yassı mamul üretim kapasitesiyle Türkiye imalat sanayisi için stratejik bir tedarikçi konumunda olduğunu belirtti.

Soğuk sacın radyatör, buzdolabı ve çamaşır makinesi; galvanizli sacın ise çoğunlukla otomotiv sektöründe araç kaportalarının üretiminde kullanıldığını belirtti. Bununla birlikte şirketin ürün gamının ticari kalite, derin çekme, çift fazlı fırında sertleşebilen refosforize ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik (HSLA) gibi gelişmiş çelik kalitelerini de kapsayacak şekilde zenginleştirildiğini vurguladı.

Üretim yapısı ve servis merkezi entegrasyonu

Çakır, Borçelik’in yıllık yaklaşık 600.000 mt soğuk sac ve 900.000 mt galvanizli sac üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en yüksek kaliteli yassı mamul üretim altyapılarından birini işlettiğine dikkat çekti.

Bu altyapının, Kerim Çelik bünyesindeki ilave yaklaşık 500.000 mt kapasiteli çelik servis merkeziyle desteklendiğini dile getirdi. Böylelikle Borçelik’in, üretim, işleme ve teslimat aşamalarını kapsayan uçtan uca, teknoloji odaklı ve müşteri merkezli bir modelle yıllık yaklaşık 2 milyon mt seviyesinde entegre bir operasyon yürüttüğünü kaydetti.

İhracat ağı ve son kullanıcı sektörlere erişim

Çakır, Borçelik’in doğrudan 36 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve ihracatta Avrupa Birliği, Balkanlar ve Kuzey Amerika’ya odaklandığını aktardı. Bunun yanı sıra tedarik sağladığı otomotiv, beyaz eşya, radyatör ve HVAC sektörlerinin ihracat oranları genellikle %75 seviyesinde yer aldığı için nihai ürünler aracılığıyla dolaylı olarak da küresel pazarlara ulaştığını dile getirdi.

Aynı zamanda doğrudan ve dolaylı ihracat birlikte değerlendirildiğinde şirketin toplam üretiminin yaklaşık %80’inin küresel pazarlara hizmet ettiğine dikkat çekti. Çakır, Türkiye’de üretilen her 10 otomobilin 9’unda ve ülkede üretilen neredeyse tüm ana beyaz eşya ürünlerinde Borçelik çeliğinin kullanıldığını vurguladı.

Dijitalleşme ve yapay zekâ yaklaşımı

Dijital dönüşüme değinen Çakır, Borçelik’in yapay zekâyı insan uzmanlığının yerine geçen bir unsur değil, onu güçlendiren bir araç olarak konumlandırdığının altını çizdi. Yapay zekâ uygulamalarının, üretim verimliliğinin artırılması, ürün kalitesinin istikrarlı hale getirilmesi, enerji ve kaynak kullanımının optimize edilmesinin yanı sıra iş güvenliği ve ergonominin iyileştirilmesine odaklandığını belirtti.

Yatırım öncelikleri ve yeşil dönüşüm

Çakır, Borçelik’in orta vadeli stratejisinin kalite, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm olmak üzere üç ana eksen üzerinde şekillendiğini aktardı. Planlanan yatırımlar arasında galvanizleme hatlarında verimlilik ve yüzey kalitesi iyileştirmeleri, yapay zekâ tabanlı kalite kontrol sistemlerinin yaygınlaştırılması, enerji optimizasyonu ve otomasyon çalışmalarının yer aldığını bildirdi.

Son olarak şirketin güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerini değerlendirerek daha düşük emisyonlu üretime doğru ilerlediğini söyledi. Bu adımların, enerji verimliliğini artırmaya ve daha düşük emisyonlu hammaddelerin kullanımını genişletmeye yönelik çalışmalarla desteklendiğini ifade etti.