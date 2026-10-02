Kobe Steel üretim kaynaklı karbon emisyonlarını 2025'te %23 azaltarak 2030 hedefine yaklaştı

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, 2025 mali yılında üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2013 mali yılına kıyasla %23 azalttığını duyurdu.

Şirket, 2030 mali yılına kadar emisyonlarını %30 azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini belirtti. Enerji kaynaklı Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının 2025 mali yılında toplam 14,9 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve bu seviyenin 14,1 milyon mt'unu Kapsam 1, 800.000 mt'unu ise Kapsam 2 emisyonlarının oluşturduğunu dile getirdi. Toplam emisyonlar 2024 mali yılında kaydedilen 15,4 milyon mt ve 2023 mali yılında kaydedilen 15,5 milyon mt seviyelerine kıyasla gerilerken, grubun emisyonlarının %90'ından fazlasının çelik üretiminden kaynaklandığını aktardı.

Toplam enerji tüketiminin bir önceki mali yılda kaydedilen 183 PJ seviyesine kıyasla 178 PJ'ye gerilediğini belirten Kobe Steel, üretimde enerji yoğunluğunun çoğunlukla 28,6 GJ/mt ve üretimde karbon yoğunluğunun bir metrik ton başına yaklaşık 2,4 mt seviyesinde yer almaya devam ettiğini paylaştı. 2025 mali yılında bildirdiği Kapsam 3 emisyonlarının 2024 mali yılında kaydedilen 26 milyon mt CO2e seviyesine kıyasla 24,1 milyon mt CO2e'ye gerilediğini, aynı zamanda satın alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan emisyonların yaklaşık 5 milyon mt seviyesinde yer aldığını bildirdi.

Hidrojen ve HBI teknolojileri çelik sektörünün karbonsuzlaşması için önemli

Şirket, karbonsuzlaşma çalışmalarında çelik üretimine odaklanmaya devam ettiğine dikkat çekti. Diğer Japon çelik üreticileriyle birlikte Japonya'nın NEDO Yeşil İnovasyon Fonu tarafından desteklenen hidrojen bazlı yüksek fırın indirgeme teknolojisi, doğrudan indirgenmiş demirin elektrik ark ocaklarında kullanılması ve hurdadaki kirletici maddelerin giderilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan bir projede yer aldığını vurguladı.

MIDREX teknolojisiyle üretilen yüksek miktarda sıcak briketlenmiş demiri (HBI) yüksek fırınlarında kullanarak yüksek fırın kaynaklı karbon emisyonlarını yaklaşık %25 azalttığını aktaran Kobe Steel, 2030 mali yılı hedeflerine ulaşmak için HBI ve biyokütleyi birlikte kullanmayı planladığına dikkat çekti. Daha uzun vadede ise hurda ergitme fırınlarını kullanılmayı ve elektrik ark ocaklarının kapasitesini artırmayı değerlendirdiğini vurguladı. %100 hidrojen kullanarak doğrudan indirgenmiş demir üretmek üzere tasarlanan MIDREX H2 teknolojisinin geliştirilmeye devam ettiğini kaydetti. Şirket, 2025 mali yılında iklim ve enerji verimliliği projelerine yaklaşık 1,2 milyar JPY (7,61 milyon $) ve iklimle bağlantılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ise yaklaşık 8,5 milyar JPY (53,92 milyon $) yatırım yaptığını bildirdi.

Son olarak Kobe Steel, ürün ve teknolojileri sayesinde 2025 mali yılında emisyonlarını yaklaşık 67,42 milyon mt düşürebildiğine ve bu seviyenin bir önceki mali yılda 62,35 milyon mt seviyesinde yer aldığına dikkat çekti. Emisyonların düşürülmesine en büyük katkıyı MIDREX teknolojisinin sağladığını belirterek ürün ve teknolojilerinin emisyonlarının azaltılmasına sağladığı yıllık katkıyı 2030 yılına kadar 78 milyon mt'a ve 2050 yılına kadar ise 100 milyon mt'un üzerine çıkarmayı hedeflediğini ekledi.