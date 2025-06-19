Kobe Steel makine üretimi için düşük karbonlu çelik tedarik etti

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, düşük karbonlu yüksek fırın kalite çeliğinin vinç ve köprülü vinç üretimi için tercih edildiğini duyurdu.

Nakajima Sangyo tarafından piyasaya sürülecek beş adet 2,8 tonluk köprülü vinç üretiminde Kobenable Premier® marka çelik kullanıldığı ve aynı şirketin gelecekte piyasaya süreceği 30 tonluk vinçte de Kobenable Premier® çeliğini kullanılacağı öğrenildi.

Kobenable® Premier, kütle dengesi yöntemini kullanarak çelik üretim sürecinde karbon emisyonlarını %100 oranında azaltıyor. Kobe Steel’in Kakogawa tesisinin yanı sıra tel ve şerit tesisinde ürettiği tüm kalın ve ince levhalar ile tel ürünlerinde Kobenable® Premier kullanılıyor. Şirket, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 2013 seviyelerine kıyasla %30-40 azaltmayı ve 2050 yılına kadar emisyonlarını sıfırlamayı hedefliyor. Söz konusu proje, şirketin hedefine katkıda bulunacak.