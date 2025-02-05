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KKTC’de kurulan YFO Trading Avrupa’ya ihracat hedefliyor

Çarşamba, 05 Şubat 2025 14:36:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) paslanmaz çelik ürünlerinin satışını gerçekleştirmek üzere YFO Trading şirketini kurdu.

Üretime kaynak ve bükme hizmetleriyle adım adan söz konusu girişimciler, önümüzdeki dönemde şirketin üretimini artırmayı ve ürünlerini başta Güney Kıbrıs olmak üzere Avrupa’ya ihraç etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Sanal ve Boztepe, YTG Trading’in başlangıçta alım-satım gerçekleştiren perakende merkezi olarak faaliyet göstereceğini, yakın gelecekte şirketin lazer kesim hizmeti sunmaya başlayacağını ve sonrasında da makineleşeceğini vurguladı. Bu sayede şirketin iç piyasaya daha kolay erişebileceğini ve ihtiyaç duyan sektörlere ürün ile hizmetlerini tedarik edebileceğini dile getirdi.

Boztepe, “Asıl hedefimiz, Türkiye’den ithal ettiğimiz ürünleri burada satmanın yanı sıra piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmek. Al-sat yapmaktan ziyade katma değerli üretim gerçekleştirmek istiyoruz. KKTC’de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında üretim yapıldığında Güney Kıbrıs’a ve o taraf üzerinden de diğer ülkelere ihracat fırsatı doğuyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler KKTC Akdeniz Çelik Üretimi Yatırım 

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