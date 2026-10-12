Acciaierie d'Italia mahkeme kararı ve operasyonel sorunlar nedeniyle çelik üretimini durduracak

Eski Ilva çelik tesislerinin işletmecisi Acciaierie d'Italia (ADI), Taranto tesisindeki sıcak üretim süreçlerinden başlayarak çelik üretiminin geçici olarak durdurulmasının, 25 Ekim sonrasında üretimin devam etmesini engelleyen mahkeme kararları ile operasyonel ve mali kısıtlamalardan kaynaklandığını açıkladı. Üretim duruşu, Taranto tesisinden yapılan çelik tedarikine bağımlı olan Cenova ve Novi Ligure tesislerini de etkileyecek.

10 Ekim Cumartesi günü yapılan açıklamada olağanüstü yönetim, üretimin durdurulması sürecinin Milano Mahkemesinin 27 Temmuz tarihinde verdiği karar ve ardından Milano İstinaf Mahkemesi tarafından belirlenen 90 günlük süreden kaynaklandığını belirtti. Şirkete göre mahkemenin getirdiği yükümlülüklerin belirlenen süre içinde yerine getirilememesi üzerine üretimin devamını sağlamak amacıyla iki ayrı itiraz başvurusunda bulunuldu. Yüksek Temyiz Mahkemesi kararını verene kadar yüksek fırınların en azından sıcak bekleme konumunda tutulmasını amaçlayan son başvuru ise 5 Ekim tarihinde reddedildi.

Hammadde tedarikindeki kısıtlamalar diğer tesislerin faaliyetlerini tehdit ediyor

Şirket, mahkeme kararlarından kaynaklanan kısıtlamaların yanı sıra hammadde tedarikinde yaşanan zorluklara da dikkat çekti. 25 Ekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yapılacak ilave hammadde alımları, izin verilen faaliyet süresi içinde işlenemeyecek stokların oluşmasına yol açabilir. Şirkete atanan yönetime göre bunun yaratacağı maliyetler, yargı sürecine dahil olan alacaklılara yüklenemez.

Taranto'da üretimin durdurulması, bağımsız sıcak üretim tesislerine sahip olmayan ve İtalya'nın güneyindeki tesisten yapılan çelik tedarikine bağımlı olan Cenova ve Novi Ligure tesislerini de doğrudan etkileyecek.

ADI'ye göre uluslararası piyasadan slab ve rulo sac tedarik edilmesi, teslimat sürelerinin birkaç aya kadar uzayabilmesi nedeniyle kısa vadede çözüm sağlamayacak. Ayrıca alternatif tedarik kaynaklarından temin edilecek malzemelerin şirket müşterilerinin talep ettiği kalite özelliklerini karşılaması gerekiyor.

Gözler 20 Ekim'deki Yüksek Temyiz Mahkemesi duruşmasına çevrildi

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Taranto tesisindeki sıcak üretim süreçlerinin durdurulması ihtimali, İtalya çelik sektörü oyuncuları arasında ciddi endişelere yol açtı. Özellikle İtalyan metal distribütörleri birliği Assofermet, AB'nin çelik ticaretine yönelik kısıtlamalarının sıkılaştığı bir dönemde yerel çelik üretim kapasitesindeki kalıcı bir azalmanın ülkenin ithalata bağımlılığını artırabileceği uyarısında bulundu.

Olağanüstü yönetim, üretimin durdurulmasını önlemek için mevcut tüm seçenekleri değerlendirdiğini ancak yürürlükteki kısıtlamalarla uyumlu bir çözüm bulamadığını yineledi.

Şirketin tesislerinin kalıcı olarak kapatılmasını önleyebilecek bir karar çıkmasını umut ettiği Yüksek Temyiz Mahkemesinin 20 Ekim tarihinde gerçekleştireceği duruşmaya odaklanılmış durumda.