Kanada’nın yeni araç satışları Eylül ayında %1,4 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 10:25:33 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %1,4 ve yıllık %2,4 artışla 173.984 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Ağustos ayında kaydedilen 7,55 milyar $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 7,48 milyar $’a kıyasla, 7,67 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Eylül ayında 132.155 adet ile 5,94 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 41.829 adet ile 1,73 milyar $ değerinde kaydedildi.