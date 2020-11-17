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Kanada’nın yeni araç satışları Eylül ayında %1,4 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 10:25:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %1,4 ve yıllık %2,4 artışla 173.984 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Ağustos ayında kaydedilen 7,55 milyar $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 7,48 milyar $’a kıyasla, 7,67 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Eylül ayında 132.155 adet ile 5,94 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 41.829 adet ile 1,73 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: ABD  otomotiv  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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