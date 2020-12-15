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Kanada’nın yeni araç satışları Ekim ayında %8,5 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 10:52:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında Kanada’nın yeni motorlu araç satışları, aylık %8,5 ve yıllık %2,5 düşüşle 159.098 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların değeri, Eylül ayında kaydedilen 7,66 milyar $ ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 7,08 milyar $’a kıyasla, 7,03 milyar $ oldu.

Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları Ekim ayında 117.540 adet ile 5,35 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 41.558 adet ile 1,68 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  otomotiv  |  benzer haberler »


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