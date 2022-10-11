Kanadalı Teck Resources’un metalürjik kömür satışları üçüncü çeyrekte azaldı

Salı, 11 Ekim 2022 15:00:35 (GMT+3) | İstanbul

Kanadalı madenci Teck Resources, bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik performans sonuçlarını açıkladı.

Satışların 5,5-5,9 milyon mt seviyesinde yer alan revize edilmiş tahminle uyumlu olmasına rağmen Elk Valley’de faaliyetlere ara verilmesi ve Westshore Terminals’ta işçilerin greve gitmesi şirketin performansını büyük ölçüde etkiledi. Söz konusu çeyrekte, şirketin metalürjik kömür satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %11,1 ve yıllık %5,1 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesine geriledi. Öte yandan aynı çeyrekte şirketin gerçekleşen metalürjik kömür fiyatları ikinci çeyrekte kaydedilen 453$/mt seviyesine kıyasla düşerek ve yıllık %9,7 artarak 304$/mt oldu.