Kanada’da Ocak ayında sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları yükseldi

Pazartesi, 01 Mart 2021 09:43:16 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI), %2 düştü. Bu düşüşün sebebi, çoğunlukla düşük kereste ve diğer ahşap ürünleri fiyatları oldu. Kanada’da faaliyet gösteren imalatçıların hammadde satın alma fiyatları, çoğunlukla yüksek ham enerji ürünleri fiyatlarına bağlı olarak %5,7 arttı.

Ocak ayında IPPI, bir önceki aya göre, 2015 yılı Şubat ayından bu yana en güçlü artışı göstererek %2 arttı. 21 büyük emtia grubunun 15’i arttı, 5’1 düştü ve 1’i sabit kaldı.

IPPI, yıllık bazda %4 yükselirken, bu yükselişin nedeni %61,6 artış kaydeden kereste ve diğer ahşap ürün fiyatları ve %23,4 artış kaydeden birincil demir dışı metal ürün fiyatları oldu.

Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI), Aralık ayındaki %3,5’lik artışın ardından, Ocak ayında %5,7 yükseldi, bu Ağustos ayından bu yana dördüncü aylık artış oldu. Ocak ayında altı ana ürün grubunda da artış görüldü. Aylık bazda, cevher, konsantre ve hurda fiyatları %2,1, hayvan ve hayvansal gıda fiyatları %1,8 artış gösterdi.

RMPI, yıllık olarak %6,2 artarak, geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu yana ilk kez yükseliş kaydetti. Bu artışın başlıca nedeni, %25,8 artış gösteren cevher, konsantre ve hurda fiyatları oldu.