Kanada Haziran ayında dış ticaret fazlasına döndü

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:22:43 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın ihracatı bu yılın Haziran ayında %8,7 artış gösterirken, ithalatı ise %1 düştü.

Bunun sonucunda, ülke, Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 1,6 milyar $ dış ticaret açığından 3,2 milyar $ dış ticaret fazlasına döndü.

Haziran ayında, ülkenin toplam ihracatı, Mayıs ayına kıyasla %8,3 veya 4,3 milyar $ artışla 53,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 2020 yılında görülen güçlü dalgalanmalar hariç, Haziran ayında kaydedilen artış, şimdiye kadarki en büyük artış olarak kayıtlara geçti. 11 ürün grubunun 9’unda artış görülürken, toplam ihracat tonaj bakımından %7 arttı.

Söz konusu ayda, toplam ithalat %1 düşüşle 50,5 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun 7’sinde düşüş görülürken, toplam ithalat tonaj bakımından %2,2 düştü.

ABD’ye yapılan ihracat, ham petrol, binek araç ve kamyonet ihracatındaki artışın desteğiyle %8,2 artarak 39,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. ABD’den yapılan ithalat ise %1,9 artış gösterdi. Bunun sonucunda, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası, Mayıs ayında kaydedilen 5,9 milyar $’a kıyasla 8,3 milyar $’a çıktı. Söz konusu dış ticaret fazlası, 2008 yılının Ağustos ayından bu yana kaydedilen en büyük dış ticaret fazlası oldu.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracatta %10,2 artış kaydedildi. Ayrıca, Hong Kong (altın), Hollanda (alüminyum, demir cevheri ve ham petrol), Çin (bakır cevheri ve kanola) ve İngiltere’ye (altın) yapılan ihracatlar da artışa olumlu etki etti.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %5,3 azalırken, ana ticaret ortakları olarak kabul edilen birçok Asya ülkesinde de düşüşler gözlendi. Çin limanlarında, COVID-19 salgını nedeniyle Haziran ayında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak Çin’den yapılan ithalat en yüksek düşüşü gösterdi.

Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 7,5 milyar $’a kıyasla 5,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.