Kanada’nın dış ticaret fazlası Kasım ayında 3,1 milyar $’a çıktı

Cuma, 07 Ocak 2022 09:50:57 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı Kasım ayında %3,8, mal ithalatı ise %2,4 artış gösterdi. Böylelikle, dış ticaret fazlası, Ekim ayında kaydedilen 2,3 milyar $’a 3,1 milyar $ oldu.

Kasım ayında, toplam ihracat %3,8 artışla 58,6 milyar $ seviyesinde yer alarak son altı ayın beşinde artış göstermiş oldu. 11 ürün grubunun 8’inde artışlar kaydedildi. Toplam ihracat tonaj bakımından %3,5 yükseldi.

Ekim ayında kaydedilen 54,2 milyar $’ın ardından, toplam ithalat çoğunlukla ilaç sevkiyatlarına bağlı olarak %2,4 artışla 55,4 milyar $’a çıktı. İlaç ithalatı hariç toplam ithalat %0,1 yükseldi. 11 ürün grubunun 6’sında artışlar görülürken, toplam ithalat tonaj bakımından %0,8 yükseldi.

Söz konusu ayda, ABD’ye yapılan ihracat %6,4 artışla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 45,2 milyar $ seviyesine çıktı. Öte yandan, ABD’den yapılan ithalat %4,9 artarak 35,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. İlaç sevkiyatlarında kaydedilen artış ABD’ye yapılan ihracat ile ABD’den yapılan ithalatta kaydedilen yükselişe kısmen katkı sağladı. Bunun sonucunda, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 8,8 milyar $’a kıyasla 9,8 milyar $ oldu. Söz konusu seviye, 2006 yılının Ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Kısmen British Columbia’da sevkiyatların aksaması nedeniyle ABD dışı ülkelere yapılan ihracatta %4 düşüş kaydedildi. Ayrıca, Hong Kong (ham petrol), Çin (kömür ve çiftlik ile balıkçılık ürünleri) ve Hollanda’ya (çeşitli mallar) yapılan ihracat, söz konusu düşüşe en büyük katkıyı sağladı.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %1,8 düştü. Japonya’dan (türbin ve kamyonet) yapılan ithalattaki artış, Çin’den (çeşitli mallar) yapılan ithalattaki düşüşü kısmen dengeledi.

Kanada’nın, ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 6,5 milyar $’a kıyasla 6,7 milyar $’a çıktı.