Kanada’nın dış ticaret fazlası Ekim ayında 2,1 milyar $’a çıktı

Çarşamba, 08 Aralık 2021 10:36:36 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı ve ithalatı, bu yılın Ekim ayında, çoğunlukla motorlu araçlar ve parçaları ile enerji ürünleri ticaretinin yükselmesine bağlı olarak sertçe arttı.

Mal ihracatı %6,4 ve mal ithalatı ise %5,3 artış kaydetti. Bunun sonucunda, ülkenin dış ticaret fazlası, Eylül ayında kaydedilen 1,4 milyar $’a kıyasla 2,1 milyar $’a çıkarak bu yıl içerisinde kaydedilen en yüksek dış ticaret fazlası olarak kayıtlara geçti.

Toplam ihracat, Ekim ayında, %6,4 artışla 56,2 milyar $ oldu. 11 ürün grubunun 8’inde artışlar görülürken, motorlu araçlar ve parçaları ile enerji ürünleri ihracatında artış, toplam artışın %80’ini oluşturdu. Toplam ihracat tonaj bakımından %2,8 yükseldi.

Ekim ayında, toplam ithalat %5,3 artışla 54,1 milyar $’a çıktı. 11 ürün grubunun 7’sinde artışlar görülürken, aylık artışın yaklaşık 2/3’sini motorlu araçlar ve parçaları oluşturdu. Toplam ithalat tonaj bakımından %7 yükseldi.

Söz konusu ayda, ABD’ye yapılan ihracat %6,9 artışla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 42,2 milyar $ seviyesine çıktı. Öte yandan, ABD’den yapılan ithalat %9,1 artarak 33,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Motorlu araçlar ve parçaları ticaretinin toparlanması, ABD’ye yapılan ihracat ile ABD’den yapılan ithalatta kaydedilen artışa katkı sağladı. Bunun sonucunda, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 8,4 milyar $’a kıyasla 8,3 milyar $ oldu.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracatta %5 artış kaydedildi. Ayrıca, Çin (kanola ve kömür), Hollanda (çeşitli mallar), Güney Kore (demir cevheri) ve Hong Kong’a (altın) yapılan ihracat, söz konusu artışa en büyük katkıyı sağladı. Kasım ayında, ABD dışı ülkelere yapılan ihracatın, British Columbia’daki sel felaketinden olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %0,6 düştü. Japonya (türbin) ve İtalya’dan (çeşitli mallar) yapılan ithalattaki düşüş, Çin’den (cep telefonu) yapılan ithalattaki artışla kısmen dengelendi. Kanada’nın, ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 7 milyar $’a kıyasla 6,2 milyar $’a geriledi.