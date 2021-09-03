Kanada’nın dış ticaret fazlası Temmuz ayında 778 milyon $’a geriledi

Cuma, 03 Eylül 2021 10:26:19 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı ve ihracatı bu yılın Temmuz ayında sırasıyla %4,2 ve %0,6 artış gösterdi.

Bunun sonucunda, ülkenin dış ticaret fazlası bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 2,6 milyar $’dan 778 milyon $’a geriledi.

Temmuz ayında, toplam ithalat tonaj bakımından %1,9 artarken, ihracat ise %0,3 düştü. Yüksek fiyatlar, söz konusu ayda, ithalat ve ihracatı önemli ölçüde etkiledi. İhracat fiyatları, 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %16,7 arttı.

Söz konusu ayda, toplam ithalat %4,2 artışla 53 milyar $’a çıktı. 11 ürün grubunun 9’unda artış görüldü.

Haziran ayında kaydedilen %7,5 artışın ardından, ülkenin toplam ihracatı Temmuz ayında %0,6 artarak 53,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Kereste ihracatındaki sert düşüş, farklı ürün gruplarında kaydedilen artışları kısmen dengeledi. Kereste ve kereste ürünleri hariç toplam ihracat %2 arttı.

ABD’den yapılan ithalat %8,4 artarak 34,1 milyar $ seviyesinde yer alırken ABD’ye yapılan ihracat ise %3,6 artışla 40,8 milyar $ oldu. Motorlu taşıt ve yedek parça satışlarındaki büyüme, ABD’den yapılan ithalat ile ABD’ye yapılan ihracattaki artışa çoğunlukla katkı sağladı. Bunun sonucunda, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 7,9 milyar $’a kıyasla 6,7 milyar $ seviyesine geriledi.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalatta %2,6 düşüş kaydedildi. Ayrıca, Çin (çeşitli ürünler), Meksika (çeşitli ürünler) ve Japonya’dan (binek araç ve kamyonet) ithalat büyük düşüşler gözlendi.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %7,6 azalırken, en büyük düşüş, Çin’e (bakır cevheri, kanola ve demir cevheri) ve Hong Kong’a (altın) yapılan ihracatta kaydedildi.

Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 5,3 milyar $’a kıyasla 5,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.