Kanada’nın dış ticaret fazlası Eylül ayında 1,9 milyar $’a çıktı

Pazartesi, 08 Kasım 2021 09:43:36 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yılın Eylül ayında %2,3, mal ithalatı %3 düşüş gösterdi. Küresel yarı iletken çip sıkıntısı ve bu durumun, Kuzey Amerika’da motorlu araç üretimini olumsuz etkilemesi sonucunda mal ihracatı ile ithalatı düşüş kaydetti.

Bunun sonucunda, ülkenin dış ticaret fazlası bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 1,5 milyar $’a kıyasla 1,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Böylelikle, Kanada, bu yıl içerisinde yedi kere dış ticaret fazlası vermiş oldu.

Toplam ihracat, geçtiğimiz yılın sonundan bu yana %11,5, toplam ithalat ise %3,5 arttı. Ancak, motorlu araçlar ve parçaları hariç ihracat, 2020 yılının Aralık ayından bu yana %18,9, ithalat ise %10 artış kaydetti.

Eylül ayında, toplam ithalat %3 düşüşle 51,1 milyar $’a gerilerken, 11 ürün grubunun 7’sinde düşüşler görüldü. Toplam ithalat tonaj bakımından %4,9 düştü.

Söz konusu ayda, çoğunlukla motorlu araç ve parçalarının satışlarının düşmesi nedeniyle ABD’den yapılan ithalat %3,7, ABD’ye yapılan ihracat ise %2,2 geriledi. Bunun sonucunda, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 8,1 milyar $’a kıyasla 8,4 milyar $ oldu.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalatta %2,1 düşüş kaydedildi. Ayrıca, İtalya (çeşitli mallar) ve Japonya’dan (türbin) yapılan ithalattaki artış, Güney Kore’den (türbin), Meksika’dan (binek araç, parçaları ve motor) ve İngiltere’den (altın) yapılan ithalattaki düşüşü kısmen dengeledi.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %2,6 düşerken, en büyük düşüş, Hong Kong’a, Norveç’e, İsviçre’ye, Hollanda’ya ve İspanya’ya yapılan ihracatta kaydedildi. İngiltere’ye (altın) yapılan ihracatın sertçe artması, söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.

Kanada’nın, ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı, Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 6,6 milyar $’a kıyasla değişim göstermedi.