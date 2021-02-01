Kanada’da Aralık ayında sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları arttı

Pazartesi, 01 Şubat 2021 11:13:16 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI), %1,5 arttı. Bu artışın sebebi, artan enerji ve petrol ürünleri fiyatları ile kereste ve diğer ahşap ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Kanada’da faaliyet gösteren imalatçıların hammadde satın alma fiyatları, ham enerji ürünlerindeki artışa bağlı olarak %3,5 arttı.

Aralık ayında IPPI, Kasım ayındaki %0,5 artışın ardından %1,5 yükseldi. 21 büyük emtia grubunun 11’i arttı, 10’u düştü. IPPI, yıllık bazda ise, %1,8 arttı.

Aralık ayında Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI), ard arda üçüncü ay artış göstererek %3,5 yükseldi. 6 emtia grubunun 5’inde artış 1’inde ise düşüş görüldü.

Metal cevheri, konsantre ve hurda fiyatları %1 artarken, demir cevheri ve konsantre fiyatların %22,4 ile keskin bir artış kaydedildi. Metal atık ve hurda ise aylık bazda %3,6 arttı.

RMPI yıllık bazda %0,7 düştü. Bu düşüş, çoğunlukla geleneksel ham petrol fiyatlarındaki %24,7’lik düşüşten kaynaklandı. Ancak söz konusu düşüş, altın, gümüş ve platin gibi metallerdeki %26,3 artışla dengelendi.