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Kanada’da imalat satışları Kasım ayında %0,8 artış kaydetti

Pazartesi, 27 Ocak 2025 10:26:12 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık 0,8 artışla 71,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 alt sektörün 13’ü satışlarını artırırken en yüksek artışlar %2,6 ile petrol ve kömür sektörü ve %9,3 ile havacılık sektöründe görüldü. Araç parçaları sektörü ise %3,7 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,3 artışla 120 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında stok-satış oranı Ekim ayında kaydedilen 1,69 seviyesinden 1,68 seviyesine indi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %0,3 artışla Kasım ayında 104,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık artışın başlıca kaynağı makine ve çelik imalatı sektörlerinde tamamlanmamış siparişlerin sırasıyla %3,2 ve %4,8 yükselmesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Ekim ayında kaydedilen %80,4 seviyesinden %79,6 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım oranları en çok düşen sektörler 3,6 puan ile makine sektörü, 0,8 puan ile taşıma ekipmanları sektörü ve 5,7 puan ile madeni olmayan metaller sektörü oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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