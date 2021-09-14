Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Temmuz ayında %1,7 düştü

Salı, 14 Eylül 2021 09:34:47 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Temmuz ayında %1,7 düşüşle 18,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar, bu yılın Nisan ayında en yüksek seviyesine ulaşmanın ardından üst üste üç ay düşerken, konut dışı inşaata yönelik yatırımlar hafifçe arttı.

Temmuz ayında, 2020 yılının Mayıs ayından bu yılın Haziran ayına kadar üst üste artış gösteren konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %2,6 düşüşle üst üste üç ay düşüş kaydetmiş oldu.

Tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar, tüm eyaletlerde kaydedilen düşüşlere bağlı olarak %4 azalarak 7,2 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın Nisan ayında en yüksek seviyesine ulaşan Ontario’da tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar büyük düşüşler kaydederken, Ontario’yu, Quebec, Saskatchewan ve Alberta takip etti.

Çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar Temmuz ayında %1 düşüşle 6,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ontario, çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlarda en büyük düşüşü gösterirken, Ontario’yu, British Columbia ve Manitoba takip etti.

Söz konusu ayda, endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,2 artışla 1,3 milyar $ seviyesine çıkarak üst üste dokuz ay artış kaydetmiş oldu. Ayrıca, eyaletlerin ve bölgelerin büyük bir çoğunluğunda, endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımların arttığı bildirildi.

Temmuz ayında, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,6 artış göstererek 2,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Alberta, iş yerleri, ticaret ve hizmet merkezlerine yönelik yatırımların artmasına bağlı olarak %6 ile en yüksek artışı gösterdi.

Kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise Temmuz ayında %0,2 düşüş kaydetti.