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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %1,4 düştü

Salı, 17 Ocak 2023 09:29:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında çoğunlukla Alberta’da yapılan yatırımların %5,6 azalmasına bağlı olarak %1,4 düşüşle 20,4 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı. Konut inşaat sektörü %2 düşüşle 14,9 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü %0,2 artışla 5,5 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda konut inşaatına yönelik yatırımlar %2 düşerek 14,9 milyar $ seviyesine indi. Alberta’da konut inşaatına yönelik yatırımlar 2020 yılının Nisan ayından bu yana en sert düşüşü göstermiş oldu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %3,9 düşüşle 7,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Tüm eyaletlerde tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar düşüş kaydetti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Manitoba’da çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımların %16,4 artışla altı eyaletteki düşüşleri dengelemesine rağmen %0,1 artarak 7,1 milyar $ seviyesine yükseldi.

Kasım ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,2 artışla 5,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario %1,3 ile konut dışı inşaata yönelik yatırımlarda başı çekti.

Endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar aylık %0,9 ve yıllık %25,5 artışla 1,1 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste 12 ay aylık bazda artış göstermiş oldu.

Aynı ayda ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar aylık %0,1 ve yıllık %13,5 artışla 3,1 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı.

Ayrıca kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise değişiklik göstermeyerek 1,4 milyar $ seviyesinde yer almaya devam etti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat Yatırım 

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