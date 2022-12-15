Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ekim ayında %0,2 yükseldi

Perşembe, 15 Aralık 2022 09:52:02 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Ekim ayında çoğunlukla Ontario’da yapılan yatırımlara bağlı olarak %0,2 artışla 20,9 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı. Konut inşaat sektörü %0,1 düşüşle 15,4 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü %0,9 artışla 5,5 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda konut inşaatına yönelik yatırımlar %0,1 düşerek 15,4 milyar $ seviyesine indi. Söz konusu düşüşte çoğunlukla Quebec’te konut inşaatına yönelik yatırımların azalması etkili oldu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %2,3 düşüşle 8,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Dokuz eyalette tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımların azaldığı bildirildi.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar çoğunlukla Ontario’da meydana gelen artışa bağlı olarak %2,5 yükselerek 7,2 milyar $ oldu. Söz konusu artış 2020 yılının Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,9 artışla 5,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario %1,2 ile konut dışı inşaata yönelik yatırımlarda başı çekti.

Endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar aylık %1,3 ve yıllık %24,4 artışla 1,1 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste 11 ay aylık bazda artış göstermiş oldu.

Aynı ayda ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,3 artışla 3,1 milyar $ seviyesinde yer almaya başlarken, yedi eyalette artışlar ve üç eyalette düşüşler meydana geldiği bildirildi.

Ayrıca kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %0,3 düşerek 1,4 milyar $ seviyesine geriledi. Manitoba %21 ile kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda meydana gelen düşüşte başı çekti.