Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Temmuz ayında %0,8 arttı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 09:38:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Temmuz ayında %0,8 artışla 21 milyar $ seviyesinde yer aldı. Hem konut hem de konut dışı inşaat sektörüne yönelik yatırımlarda artış gözlendi.

Söz konusu ayda, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,6 artarak 3 milyar $ seviyesine yükseldi. Çoğunlukla British Columbia’da kaydedilen artışlar ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımların yükselmesine katkı sağladı.

Endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar yedi eyalette kaydedilen artışların desteğiyle Temmuz ayında %2,2 artarak 1 milyar $ oldu. Ontario söz konusu artışta başı çekti.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,3 düşüşle 1,4 milyar $ seviyesine geriledi. Söz konusu düşüş, 2020 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında, konut inşaatına yönelik yatırımlar %1 artarak 15,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %0,3 artışla 8,6 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %1,8 artışla 7,1 milyar $ oldu.