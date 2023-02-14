Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında %1,3 azaldı

Salı, 14 Şubat 2023 10:03:49 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar geçtiğimiz yılın Aralık ayında %1,3 düşüşle 20,2 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı. Konut inşaat sektörü %2,1 düşüşle 14,6 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü %0,8 artışla 5,6 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda konut inşaatına yönelik yatırımlar %2,1 düşerek 14,6 milyar $ seviyesine indi. Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %0,5 düşüşle 7,8 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste beş ay düşüş göstermiş olurken, Alberta’da tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %3,6 ile en sert düşüşü kaydetti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %3,9 düşüşle 6,8 milyar $ seviyesine geriledi. Ontario’da çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %8,1 ile 2020 yılının Nisan ayından bu yana en sert düşüşü göstermiş oldu.

Aralık ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,8 artışla 5,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario %2,7 ile konut dışı inşaata yönelik yatırımlarda başı çekti.

Endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar %2,1 artışla 1,1 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste 13 ay artış göstermiş oldu. Ontario ve Quebec endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlarda başı çekti.

Aynı ayda ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar aylık %0,1 artışla 3,1 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı. Ontario’da ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda meydana gelen %1,7’lik artış diğer yedi eyaletteki düşüşleri dengeledi.

Ayrıca kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %1,5 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde yer alarak 2021 yılının Ekim ayından bu yana neredeyse aynı seviyede yer almaya devam etmiş oldu.