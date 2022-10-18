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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ağustos ayında %0,4 arttı

Salı, 18 Ekim 2022 09:26:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Ağustos ayında %0,4 artışla 21,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut inşaat sektörü %0,5 artışla 15,7 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü %0,2 düşüşle 5,3 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %0,6 artarak 8,6 milyar $ seviyesine yükseldi.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar British Columbia’da yatırımların önemli ölçüde artmasına bağlı olarak %0,5 artışla 7,2 milyar $ oldu.

Ağustos ayında, endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar %0,9 artışla 1 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste dokuz ay artış göstermiş oldu. Başta Quebec olmak üzere yedi eyalette endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımların yükseldiği bildirildi.

Aynı ayda, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,1 artışla 3 milyar $ seviyesinde yer almaya başlarken, Alberta söz konusu artışta başı çekti.

Kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %1,4 düşerek 1,3 milyar $ seviyesine geriledi ve söz konusu düşüşte çoğunlukla Ontario’da kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımların azalması etkili oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat Yatırım 

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