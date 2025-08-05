Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar 2025’in Nisan ayında %3,3 azaldı

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yıl Nisan ayında %3,3 düşüşle 22,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Konut inşaat sektörüne yapılan yatırımlar 732 milyon $ veya %4,5 düşüşle 15,5 milyar $ olurken, konut dışı inşaat sektörü yatırımları 18,9 milyon $ veya %0,3 düşüşle 6,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar 281,9 milyon $ düşüşle 6,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar 11,1 milyon $, ticari bina inşaatları yatırımları ise 33,6 milyon $ geriledi.