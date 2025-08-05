 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada’da...

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar 2025’in Nisan ayında %3,3 azaldı

Salı, 05 Ağustos 2025 09:27:37 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yıl Nisan ayında %3,3 düşüşle 22,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Konutinşaatsektörüne yapılan yatırımlar 732 milyon $ veya %4,5 düşüşle 15,5 milyar $ olurken, konut dışı inşaatsektörü yatırımları 18,9 milyon $ veya %0,3 düşüşle 6,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar 281,9 milyon $ düşüşle 6,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar 11,1 milyon $, ticari bina inşaatları yatırımları ise 33,6 milyon $ geriledi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Mart ayında %1,3 düştü

18 May | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Şubat ayında %1 yükseldi

13 Nis | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ocak ayında %1,5 yükseldi

15 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında %1,3 azaldı

14 Şub | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %1,4 düştü

17 Oca | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ekim ayında %0,2 yükseldi

15 Ara | Çelik Haberler

Kanada’da inşaat izinleri Eylül ayında %17,5 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ağustos ayında %0,4 arttı

18 Eki | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Temmuz ayında %0,8 arttı

14 Eyl | Çelik Haberler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Nisan ayında %2,7 arttı

14 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis