Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Nisan ayında %2,7 arttı

Salı, 14 Haziran 2022 09:27:25 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Nisan ayında %2,7 artışla 20,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Hem konut hem de konut dışı inşaat sektörlerinde artışlar kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar %3,2 artışla 15,7 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste altı yedi artış kaydetmiş oldu. British Columbia’da konut inşaatına yönelik yatırımlar söz konusu artışta başı çekti.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %4,5 artarak 8,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ancak Saskatchewan’da tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar üst üste altı ay kaydedilen artışların ardından %12,5 düştü.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Nisan ayında %1,5 artarak 6,9 milyar $ seviyesine geriledi. British Columbia’a çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar söz konusu artışın büyük bir kısmını oluşturdu.

Konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %1,4 artış kaydetti. Yedi eyaletin tamamında konut dışı inşaata yönelik yatırımların arttığı bildirildi.

Nisan ayında endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,7 artarak 931 milyon $ seviyesine yükselirken, Ontario’da endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar söz konusu artışın çoğunluğunu oluşturdu.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,5 artışla 2,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste dört ay artmış oldu.