Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Şubat ayında %4,2 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:33:36 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Şubat ayında Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım, konut inşaatına yapılan yatırımın güçlü seyretmeye devam etmesi sayesinde %4,2 artışla 16,8 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste ikinci ay rekor kırdı.

Söz konusu ayda, konut inşaatına yönelik yatırımlar 12,3 milyar $’a ulaşarak geçen yılın Eylül ayından beri her ay rekor kırdı.

Söz konusu büyümenin çoğu, Şubat ayında %9,4 artışla 6,7 milyar $ olarak üst üste beşinci ay artış kaydeden tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar sayesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda, apartman inşaatına yönelik yatırımlar ise %1,6 artışla 5,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,2 artışla 4,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda kurumsal bina inşaatına yönelik yatırımlar %0,6 artış gösterdi. Aynı ayda endüstriyel bina inşaatına yapılan yatırımlar üst üste iki ay düşmesinin ardından %0,5 artışla 810,7 milyon $ olurken, ticari bina inşaatına yapılan yatırımlar üst üste beşinci ay 2,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.