Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Şubat ayında %4 arttı

Perşembe, 14 Nisan 2022 09:39:30 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Şubat ayında %4 artışla 20 milyar $ seviyesinde yer aldı. Çoğu eyalette bina inşaatlarına yapılan yatırımlarda artışlar kaydedilirken, Quebec söz konusu artışların %50’sinden fazlasını oluşturdu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %4,9 artarak 8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ontario ve Quebec söz konusu artışta başı çekti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Şubat ayında %5,1 artışla 6,9 milyar $ seviyesine yükseldi. Ancak Saskatchewan’da çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar %5 artışla 14,9 milyar $, konut dışı inşaata yönelik yatırımlar ise %1,1 artışla 5,1 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1 artışla 2,8 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, Alberta’da ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar en büyük artışı gösterdi.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar bir önceki aya kıyasla neredeyse değişiklik göstermedi. Şubat ayında olduğu gibi Quebec’te kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda kaydedilen artışlar diğer eyaletlerde kaydedilen düşüşleri dengeledi.

Endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %2,8 artarak 893 milyon $ seviyesine yükselirken, Ontario ve Quebec söz konusu artışların %90’dan fazlasını oluşturdu.