Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ocak ayında %3,4 arttı

Salı, 15 Mart 2022 09:55:04 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Ocak ayında %3,4 artışla 19,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında kaydedilen hafif düşüşlerin ardından Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımların Ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığı gözlendi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar %4,1 artışla 14,1 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste dört ay artış kaydetmiş oldu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %2,5 artarak 7,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Quebec ve British Columbia söz konusu artışta başı çekti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Ocak ayında %6 artışla 6,5 milyar $ seviyesine yükseldi. Yalnızca Saskatchewan’da çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar düştü.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,8 artışla 2,8 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste yedi ay artış kaydetmiş oldu. Ontario ve British Columbia ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda başı çekti.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,6 artarak 1,4 milyar $ oldu. Quebec’te kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımların en büyük artışı göstermesi diğer eyaletlerde kaydedilen düşüşleri dengeledi.

Endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,1 artışla 864 milyon $ seviyesinde yer alarak 2020 yılının ortasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında konut dışı inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,5 artarak 2020 yılının Haziran ayından bu yana ilk kez 5 milyar $ sınırına çıktı.