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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ocak ayında %2,8 arttı

Salı, 09 Mart 2021 10:27:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ocak ayında Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım, konut inşaatına yapılan yatırımın güçlü seyretmeye devam etmesi sayesinde %2,8 artışla 16 milyar $ seviyesine çıkarak rekor kırdı. Konut dışı inşaata yönelik yatırımlar ise üst üste dördüncü ay yatay seyretti.

Söz konusu ayda, konut inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında rekor kırmasının ardından %3,9 artışla 11,6 milyar $ oldu.

Ocak ayında tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar ardı ardına dördüncü ay artış göstererek %4 yükseldi. Bu segment son dokuz ayın sekizinde artış gösterirken, yalnızca geçen yılın Nisan ayında Covid-19 nedeniyle büyük bir düşüş kaydetti. Söz konusu ayda, apartman inşaatına yönelik yatırımlar %3,7 artış gösterdi.

Ocak ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar üst üste dördüncü ay 4,4 milyar $ seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu ayda kurumsal bina inşaatına yönelik yatırımlar %0,6 artış gösterdi. Aynı ayda ticari bina inşaatına yapılan yatırımlar %0,2 artarken, endüstriyel bina inşaatına yapılan yatırımlar %0,4 ile üst üste ikinci ay düşüş kaydederek 804 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kuzey Amerika  yatırım  Kanada  inşaat  |  benzer haberler »


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