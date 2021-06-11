Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Nisan ayında %6,3 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 11:25:18 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım bu yılın Nisan ayında %6,3 artışla 19,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar güçlü seyrederek üst üste on ikinci ay artış göstermiş oldu. Konut dışı inşaat ise Nisan ayında %0,9 artmasına rağmen pandemi öncesinde kaydedilen seviyelere tam olarak ulaşamadı.

Söz konusu ayda, konut inşaatına yönelik yatırımlar %8,1 artışla 15,3 milyar $’a ulaştı. Neredeyse tüm eyaletlerdeki tek haneli konut inşaatları %8,9 artış gösterdi. Söz konusu artışın büyük bir çoğunluğunu, Toronto’da yapılan restorasyon projeleri ve Hamilton’daki yeni inşaatlar sayesinde Ontario eyaletinde görülen büyüme oluşturdu.

Çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar Nisan ayında %7,2 artışla 6,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Quebec eyaleti, apartman inşaatı gibi yüksek katma değerli inşaat projeleriyle birlikte en büyük artışı gösterirken, British Columbia eyaletindeki yatırımlar da %8,2 artışla 1,3 milyar $ oldu.

Konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,9 artışla 4,6 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste beş ay ufak çaplı büyüme göstermiş oldu. Kurumsal bina inşaatına yapılan yatırımlar %1,4 artarak 1,2 milyar $ seviyesinde yer alırken, Ontario, katma değeri yüksek inşaat projeleriyle en büyük artışı kaydetti. Endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar ise Toronto ve Montréal’de devam etmekte olan büyük kapsamlı inşaat projeleri sayesinde %1,8 artışla 847 milyon $ seviyesinde kaydedildi.